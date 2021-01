Zeldzame vlinder duikt op in Buggenhout en Wieze: “We hopen dat de vlinder in nog meer gebieden zal voorkomen"

De opkomst van de sleedoornpage is opvallend, want vlinders hebben het in Vlaanderen steeds moeilijker. Vlinders hebben een aantal dingen nodig om te overleven. “Ze hebben voedsel nodig voor hun rupsen en door het aanplanten van sleedoornhagen vindt de vlinder nieuwe plaatsen om zich voort te planten en zijn eitjes op af te zetten. Daarom vindt de sleedoornpage het blijkbaar oké om zich uit te breiden.”

De sleedoorn is een populaire plant in natuurmiddens, omdat ze geschikt is voor veel dieren en insecten. “Het is een goeie voedselplant. Wanneer er nieuwe natuurgebieden worden aangekocht hebben conservators er oog voor om ook sleedoorn aan te planten. Als die inspanningen worden aangehouden, hopen we dat de vlinders in nog meer gebieden in de omgeving kunnen voorkomen.”