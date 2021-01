Zorgwekkende coronacijfers op Oost-Vlaamse scholen: "Hou je kind thuis als het ziek is", vraagt gouverneur

Ook de Britse variant van het coronavirus is ondertussen vastgesteld op 2 Oost-Vlaamse scholen. "Dat baart mij natuurlijk zorgen, maar ik maak mij eigenlijk even veel zorgen om de gekende variant, want het is hoe dan ook een heel besmettelijke ziekte en we moeten echt opletten", reageert Van Cauter. "Het is dus heel belangrijk dat ouders hun kinderen thuis houden als ze symptomen hebben. Ik weet dat het soms niet makkelijk is, maar stuur ze niet naar school en bel de huisarts. En, we weten het allemaal, maar ik ga het toch nog eens herhalen: houd je alsjeblieft aan de maatregelen. Bezoek geen vrienden of familie, en blijf in je bubbel."