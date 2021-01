Eén jaar geleden ging Wuhan op slot om coronavirus in te dijken, hoe gaat het er nu? "Stuk beter dan in Europa"

Vandaag lijkt het alsof er in Wuhan niets is gebeurd. Op beelden uit de stad zijn joggers te zien, een man die een vlieger oplaat. Tai chi-beoefenaars oefenen op een pleintje. Restaurants en winkels zijn open. In de winkelstraten is het op de koppen lopen.

Ook Chinacorrespondente Leen Vervaeke trok opnieuw naar Wuhan. "De situatie is goed als genormaliseerd", beaamt ze. "In het straatbeeld zie je amper dat daar iets plaatgevonden heeft, dat er een lockdown is geweest. Het economische leven heeft natuurlijk een klap gekregen, maar is zich daar na tien weken lockdown van aan het herstellen. De zomer was goed, er kwamen opnieuw toeristen. Nu is dat opnieuw wat minder, door plaatselijke uitbraken. Maar in vergelijking met Europa zijn ze een stuk beter af."

Het is vandaag ook exact één jaar geleden dat "Het Journaal" voor de eerste keer opende met het coronavirus. Daarvoor werd toen viroloog Marc Van Ranst uitgenodigd. Herbekijk dat deel uit "Het Journaal" hieronder. De tekst gaat verder onder de video.