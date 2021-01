Legendarische Amerikaanse talkshow-presentator Larry King (87) is overleden

Op 29 juni 2010 kondigt King aan dat hij na 25 jaar stopt met zijn talkshow op CNN, het langst lopende interviewprogramma in hetzelfde tijdslot in de Verenigde Staten. Hij heeft meer dan 6.000 afleveringen van de show gemaakt. Twee jaar later maakt hij echter een comeback als presentator van "Larry King now", een show die drie keer per week te zien is op Ora TV, een digitale zender die hij samen met de Mexicaanse telecommunicatiemagnaat Carlos Slim opgericht heeft.

En hij maakt nog de talkshow "Politicking with Larry King". In september 2017 laat hij nog verstaan dat hij programma's wil blijven presenteren tot aan zijn dood. In 2020 neemt hij online nog interviews af. En tot eind november vorig jaar is hij ook nog erg actief op zijn Twitteraccount @kingsthings, waar hij 2,4 miljoen volgers heeft.