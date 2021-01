Dag van onrust in Rusland: al honderden betogers opgepakt die op straat komen voor vrijlating Navalny

De grootste betogingen worden later vandaag verwacht in Moskou en Sint-Petersburg. Maar in het uiterste oosten van Rusland, waar het enkele uren vroeger is, zijn al mensen op straat gekomen. Dat was onder meer in het geval in de grootstad Chabarovsk, niet zo ver van de grens met China. De ontevredenheid is daar ook gericht tegen de arrestatie van een populaire gewezen gouverneur afgelopen zomer.