Een kwart van de bekende bijensoorten wereldwijd is niet meer waargenomen sinds de jaren 90

"Met de opkomst van de burgerwetenschap en het vermogen om data te delen, is het aantal waarnemingsverslagen exponentieel gestegen, maar het aantal soorten in deze verslagen daalt" zei eerste auteur van de studie Eduardo Zattara. Zattara is een bioloog die gespecialiseerd is in bestuiving aan de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en de Universidad Nacional del Comahue in Argentinië.

"Het is nog geen 'bijen-cataclysme', maar wat we wel kunnen zeggen is dat de wilde bijen het niet bepaald goed doen."