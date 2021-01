Rechtbankreeks "De twaalf" en film "De Patrick" met Kevin Janssens grote winnaars op de Ensors, met elk 7 (!) prijzen

Tijdens de awardshow op Canvas zijn er nog 4 Ensors uitgereikt, die niet naar "De Patrick" of "De twaalf" gingen. Actrice Maaike Neuville (ook te zien als een van de juryleden in "De twaalf", red.) werd bekroond als "beste actrice in een film" voor haar rol in "All of us". Muzikant Mauro Pawlowksi wint de Ensor voor "beste muziek" voor "Cleo". De prijs voor "beste docufilm" gaat naar "Mother" van Kristof Bilsen. En de "beste televisiedocu" is de Canvasreeks "De onfatsoenlijken", gemaakt door Luc Lemaitre.