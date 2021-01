Prijzen voor huizen en appartementen swingen de pan uit: is dit hét moment om te (ver)kopen? En hoe doe je goed bod?

Biddit is de laatste tijd ook meer en meer in trek. Maar wat is dat precies? "Biddit is de onlineversie van de openbare verkoop. Via dat platform kan je op een correcte manier online opbieden", zegt Van Opstal. "Je kan bieden vanuit je luie zetel, zonder verlof te vragen. Maar de stress is wel gebleven, het is nu alleen stress vanuit je living." Verkopen via Biddit heeft ook zo z'n voordelen. De notaris doet al het werk op voorhand en heeft daardoor een zeer duidelijk zicht op het dossier (en dus ook op alle mogelijke problemen).