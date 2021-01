Magnetische golven verklaren het mysterie van de hete buitenste laag van de zon

Nu heeft een internationaal team onder leiding van onderzoekers van het University College London (UCL) en het Italiaanse ruimte-agentschap Agenzia Spatiale Italiana (ASI) in een nieuwe studie waarnemingen van een telescoop in New Mexico gecombineerd met gegevens van satellieten in de buurt van de aarde om een verband te identificeren tussen magnetische golven in de chromosfeer en gebieden in de hete buitenste atmosfeer waar veel geïoniseerde deeltjes voorkomen.

"De verschillende chemische samenstelling van de binnenste en buitenste lagen van de zon werd meer dan 50 jaar geleden voor het eerst opgemerkt. Die ontdekking leidde tot een van open vragen die al het langst op een antwoord wachten in de astrofysica", zei doctor Deborah Baker van UCL, de hoofdauteur van de nieuwe studie. "Het verschil in samenstelling is verrassend, aangezien de verschillende lagen fysiek met elkaar verbonden zijn en de materie in de corona voortkomt uit de binnenste laag, de fotosfeer."

"Nu zijn we er op afdoende wijze in geslaagd magnetische golven waar te nemen in de chromosfeer en die te koppelen aan een overvloed aan elementen in de corona die niet gevonden worden in de binnenste lagen van de atmosfeer van de zon, dankzij een unieke combinatie van waarnemingen van de zonne-atmosfeer vanop de aarde en vanuit de ruimte, waarnemingen die bijna gelijktijdig werden uitgevoerd."

"De processen identificeren die de corona vormgeven, is cruciaal voor onze pogingen om de zonnewind beter te begrijpen, de stroom van geladen deeltjes die uit de zon stroomy en die satellieten en de infrastructuur op aarde kan verstoren en beschadigen. Onze nieuwe bevindingen zullen ons helpen om de zonnewind te analyseren en terug te volgen tot de plaats waar hij vandaan komt in de atmosfeer van de zon", zo zei Baker.