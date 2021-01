N-VA-voorzitter De Wever over de affaire Kucam: "We zijn opgelicht  door een van onze eigen mensen"

De N-VA zit in een oncomfortabele positie zegt De Wever: "We zitten geprangd tussen anti-systeempartijen die beslist hebben te volharden in volstrekte nutteloosheid enerzijds en het Vivaldi-kluwen anderzijds. Van twee kanten onder vuur, dat is ontmoedigend en dat wordt nog bikkelhard. Net daarom moeten we nu de rug rechten."

Na het mislukken van de entente met de PS over een staatshervorming is de N-VA nog de enige partij om dit land alsnog om te vormen tot een confederatie. "Alleen zo kunnen we de democratie herstellen, alleen zo kunnen we de Vlamingen en de Franstaligen geven waar ze recht op hebben. Wij blijven dromen van, en werken aan een Vlaanderen dat op eigen vleugels vliegt", besluit De Wever.