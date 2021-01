PVDA-voorzitter Peter Mertens: "Compensatie zonnepanelen is niet genoeg, gaan Vlaamse regering in gebreke stellen"

Oppositiepartij PVDA vindt de compensatie die de Vlaamse regering heeft uitgewerkt voor eigenaars van zonnepanelen “totaal onvoldoende”. Dat zegt voorzitter Peter Mertens tijdens het ontbijtgesprek met Michaël Van Droogenbroeck in "De ochtend" op Radio 1. "Mensen worden benadeeld. Daarom gaan we de Vlaamse regering in gebreke stellen. Als ze daar niet op ingaat, starten we met een juridische actie."