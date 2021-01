15 besmettingen met Zuid-Afrikaanse-variant in Oostende: "Zoeken bron via preventieve testen in 2 appartementsblokken"

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is aangetroffen in drie zorginstellingen in Oostende: de afdeling Geriatrie van de campus Serruys van AZ Sint-Jan, het revalidatiecentrum BZIO en een vleugel van woonzorgcentrum A. Lacourt. Zeker 15 besmettingen zijn te linken aan de Zuid-Afrikaanse variant, maar momenteel worden er nog verschillende labostalen geanalyseerd, dus dat aantal kan nog oplopen. Dat zegt burgemeester Bart Tommelein.

"In het woonzorgencentrum en het revalidatiecentrum gaat het voorlopig om één bewezen staal met die Zuid-Afrikaanse variant. Vermoedelijk komen er daar nog bij. We wisten al dat we in onze stad voor het eerst iemand was overleden, aan die Zuid-Afrikaanse coronavariant. Maar uit verdere staalnames blijkt dat die variant verder verspreid is."