Ophef in Spanje over politici en militairen die zich voor hun beurt lieten vaccineren

In Spanje is ophef ontstaan over een aantal politici en militairen die nu al een vaccin tegen het coronavirus hebben gekregen, hoewel ze niet tot de prioritaire doelgroepen behoren. Het schandaal heeft intussen al een paar koppen doen rollen. De stafchef van het leger heeft vandaag ontslag genomen. Hij is niet de eerste, en mogelijk ook niet de laatste die dat doet.