TikTok in Italië deels geblokkeerd na dood van meisje van 10 bij wurgspel: "Minderjarigen beschermen"

In december al had de Italiaanse privacywaakhond een hele rist overtredingen opgelijst bij TikTok. Vooral het gebrek aan bescherming van erg jonge gebruikers stuit tegen de borst. Volgens de voorwaarden van TikTok moeten gebruikers op z'n minst 13 jaar oud zijn, maar die leeftijd is moeilijk te controleren. Ook is TikTok volgens de Italiaanse overheid niet voldoende transparant in de informatie die de app aan gebruikers geeft over onder meer de privacyinstellingen.