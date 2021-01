Genetische code wijst uit: reizigers hebben turbo gezet op import van Britse variant in België

"Zoiets kan je nooit tegenhouden", zegt Verhasselt. "Maar je kunt het wel vertragen. Door grenzen beter te bewaken, verminder je die introducties en verspreiding in het land. We moeten geen paniek creëren dat we 'terug naar af' zouden zijn. Maar we moeten ons wel blijven realiseren dat het virus heel besmettelijk is. We moeten dus de maatregelen blijven volhouden, zodat we tijd hebben om de meest kwetsbare mensen te vaccineren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw overstelpt geraken met patiënten."