Chinese mijnwerkers na twee weken in het duister gered uit goudmijn

De Chinese overheid heeft leidinggevenden van de mijn gearresteerd, omdat ze na de explosie meer dan 24 uur hadden gewacht vooraleer ze het incident hadden gemeld. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk.

Mijnongevallen gebeuren regelmatig in China. Vaak zijn ze te wijten aan een gebrek aan veiligheidsmaatregelen. In december stierven nog 23 mijnwerkers in een mijn in de zuidwestelijke stad Chongqing. Enkele maanden voordien kwamen 16 arbeiders om door koolmonoxidevergiftiging nadat ze ondergronds vast waren komen te zitten in weer een andere kolenmijn in de stad.