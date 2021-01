Geen buitenschoolse activiteiten meer voor kinderen in 6 Noord-Limburgse gemeenten, kinderen worden massaal getest

Gouverneur Jos Lantmeeters neemt drastische maatregelen nu blijkt dat het aantal corona-besmettingen in Hamont-Achel piekt. Na overleg met de stad, de eerstelijnszone Noord-Limburg en het Agentschap Zorg en Gezondheid is beslist om alle leerlingen van de betrokken scholen te testen op het corornavirus. Dit gebeurt morgen en overmorgen, met hulp van een mobiel testteam van het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA). "In het CC Michielshof worden 4 testlijnen opgesteld ", vertelt burgemeester Rik Rijcken (Pro) "Zo kunnen we tot 140 mensen per uur testen. In totaal zullen ruim 500 kinderen op 2 dagen tijd getest worden."