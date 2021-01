Gouverneur Jos Lantmeeters vraagt ouders om kleuters te laten testen: "Omdat kinderen meestal geen symptomen hebben"

Het aantal coronabesmettingen in scholen is snel aan het stijgen. "Het gaat aan een rotvaart", zegt gouverneur Jos Lantmeeters. "Begin deze week hadden we een probleem in Sint-Truiden, een zesde van de leerlingen in de scholen blijkt daar besmet te zijn. In Hamont-Achel is in een klas zelfs de helft van de leerlingen besmet. Maar niemand had dat zien aankomen, omdat de meeste kinderen geen symptomen hebben." Morgen en overmorgen worden alle leerlingen en leerkrachten van de 2 getroffen scholen in Hamont-Achel getest. "En morgen gaan we op grote schaal testen in KTA2 in Hasselt, woensdag in Lommel. En ik vrees dat we tegen het einde van de week nog meer besmettingshaarden hebben."