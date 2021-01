Grote corona-uitbraak in gemeente Bekkevoort : "1 op de 3 tests positief, dat is angstaanjagend"

"Bij de Scouts zijn één of twee besmettingen vastgesteld en die kinderen gaan in een andere deelgemeente, in Assent, naar school", zegt Reviers. "Via de Scouts en Chiro, de weekendactviteiten en de sportactiviteiten die vorig weekend nog mochten plaatsvinden, is dit kunnen gebeuren. Dan ga je uit de normale schoolbubbel en kom je in contact met andere kinderen en zo kan het virus zich meer en meer vermenigvuldigen. Als gevolg van de uitbreiding van het virus hebben we besloten om de drie basisscholen in de gemeente te sluiten tot en met woensdag. In deelgemeente Molenbeek-Wersbeek, waar de school al dicht was, blijft dat zeker zo tot en met vrijdag."