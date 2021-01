Hoge waterstand van de Maas lokt veel fietsers en wandelaars: "Uitzicht is fenomenaal"

“Het uitzicht is elke keer opnieuw fantastisch”, vindt een fietser die in de buurt woont. “Omdat de rivierbedding overstroomd is, zijn er nu veel waterplassen en die zijn een paradijs voor de watervogels. Vroeger overstroomde de Maas veel vaker, waardoor dorpen ontruimd moesten worden. Door grind- en verbredingswerken zijn er nu veel overstromingsgebieden in België en in Nederland. Het gebeurt niet vaak dat de natuur aantrekkelijker wordt door een ingreep van de mens. Maar in dit geval is dat wel degelijk zo.”