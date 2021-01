Lisette Ma Neza, onze eigen Amanda Gorman: "Je moet kinderen inspireren en het gevoel geven dat zij ook alles kunnen"

“Toen ik een kleine jongen was kreeg ik vaak ‘bruine aap’ naar mijn hoofd geslingerd", zegt VRT-journalist Riadh Bahri. "Of zeiden ze dat mijn moeder gek was omdat ze met een Arabische man getrouwd was. En als ik dan de beelden zie van die inauguratie, dan denk ik dat we stappen zetten. Sommige trappen groter dan de andere. Soms komen ze te traag. Maar we zetten stappen.”

"Het was een heel mooi moment", beaamt ook studente en Karibu-oprichtster Felicia Mukendi-Kalonji. "Ik werd er helemaal stil van, maar het is ook jammer dat dit vandaag de dag nog zo'n historisch moment is. Het is vooral belangrijk dat we nu niet stoppen met die beeldvorming en representatie."