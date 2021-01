Liveblog - Ziekenhuisopnames stijgen met 14 procent, ook meer overlijdens, nieuwe tegenvaller voor Belgische vaccinaties

In Nederland was het afgelopen nacht erg onrustig, na de invoering van de avondklok. Sinds gisteren mogen Nederlanders niet meer op straat komen tussen 9 uur 's avonds en half vijf 's morgens. Er was lang discussie over de invoering van die avondklok, maar afgelopen donderdag stemde het parlement er toch mee in, omdat het aantal coronabesmettingen hoog blijft. Op verschillende plaatsen in Nederland werd er actie gevoerd tegen de avondklok, zoals in Rotterdam.

In Urk, in de provincie Flevoland, waren er rellen. Daar werd een teststraat in brand gestoken. En in Stein, in Limburg, gooiden tientallen betogers met vuurwerk; Daar werden twaalf mensen opgepakt.