Luchtballon vliegt ongewild boven luchthaven van Zaventem

"De ballon was opgestegen in Sint-Niklaas en had wel een vliegplan ingediend", zegt woordvoerder Dominique Dehaene van de luchtverkeersleiding Skeyes. "Maar om boven het luchtruim van de luchthaven te vliegen, moet je een aanvraag indienen bij de Special Activity-dienst. Dat is zeker niet gebeurd, maar ik vermoed dat de ballon door de weersomstandigheden toch in dat luchtruim terecht is gekomen. De mensen van Skeyes hebben de ballon veilig door het luchtruim kunnen loodsen en hij is dan ook veilig kunnen landen in Marche-en-Famenne", besluit Dominique Dehaene van Skeyes.