Maar 1 op de 6 inwoners van joodse wijken in Antwerpen daagt op in testcentrum Spoor Oost

Dit weekend zijn 1100 inwoners van 2 wijken in de joodse buurt in Antwerpen opgedaagd in het testcentrum Spoor Oost, om zich te laten testen op corona. In het totaal had de stad aan 6500 inwoners gevraagd om zich vrijwillig en gratis te laten testen, omdat in de 2 wijken de besmettingen 4 keer hoger lagen dan in de rest van de stad. Schepen Fons Duchateau (NV-A) is ontgoocheld. En ook het Forum der Joodse organisaties reageert teleurgesteld.