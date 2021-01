Recordaantal arrestaties bij protest in Rusland, volgende week nieuwe acties gepland

Bij de manifestaties in Rusland, de grootste in ruim anderhalf jaar tijd, zijn gisteren bijna 3.500 mensen gearresteerd. De betogers kwamen op straat om hun ongenoegen te uiten over de opsluiting van oppositieleider Aleksej Navalny en over het beleid van de Russische president Vladimir Poetin. Medestanders van Navalny hebben voor volgend weekend opnieuw acties aangekondigd.