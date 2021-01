Waarnemingen wijzen op neergestorte meteoriet in regio Aalst-Dendermonde: "Kans dat je hem vindt, is quasi onbestaande"

Vrijdagochtend waren er "honderden waarnemingen" van wat Mollet "een mogelijk neergestorte meteoriet" noemt. "Waarnemingen van een bijzonder heldere vuurbol en dat zowel in het westen van ons land, als in het zuiden van Nederland, het noorden van Frankrijk en het zuidoosten van Engeland, ongeveer 200 in totaal. Op basis van de locaties van die waarnemingen, en observaties van het cameranetwerk FRIPON (Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network, red.) in Brussel, Oostkapelle (Nederland) en Noordwijk (Nederland) kunnen we een gebied afbakenen tussen Aalst en Dendermonde waarin de meteoriet is neergestort."

Het is trouwens niet zo evident om een meteoriet te spotten. "Als wandelaar is de kans klein, dat je opmerkt wat er recht boven je hoofd aan het gebeuren is. Zelfs de meest ervaren waarnemers worden nog verrast. Het moeilijkste aspect, is om de hoogte in te schatten. Als mens is onze blik vrij horizontaal gericht. Daardoor lijkt wat we zien in de verte erg hoog, maar we schatten die hoogte vaak hoger in dan ze eigenlijk is."