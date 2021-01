Vlaams energieminister Demir beantwoordt vragen over zonnepanelen: "Redelijke oplossing in onrechtvaardige situatie"

In "De zevende dag" heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vragen van kijkers beantwoord over de compensatieregeling voor eigenaars van zonnepanelen. Demir herhaalde dat de overdreven subsidiepolitiek voor groene energie moet stoppen, en dat mensen die geen zonnepanelen hebben zeker niet de dupe mogen zijn van de voorgestelde compensatieregeling. "Ik heb dit dossier geërfd. Het enige wat ik kan doen, is zoeken naar een redelijke oplossing in een onrechvaardige situatie. Het is me wel duidelijk dat de oversubsidiëring van groene energie in het verleden een fout is, die we niet mogen herhalen."