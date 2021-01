Nu ook avondklok in Nederland en dat verloopt niet zonder slag of stoot, in Urk steken betogers teststraat in brand 

En die maatregel werd op sommige plaatsen in het land - zacht gezegd - niet zo goed onthaald. In Rotterdam kwamen 150 mensen op straat als protest en in Stein, in Nederlands Limburg, gooiden betogers met vuurwerk. Maar vooral in het dorpje Urk liep het volledig uit de hand. Op sociale media was opgeroepen om op straat te komen om te protesteren tegen de avondklok en vele tientallen jongeren gaven daar gehoor aan. Ze reden door de haven en staken daarna een teststraat in brand. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk, verschillende combi's werden vernield.