Glad op de wegen en verse lading sneeuw op komst, Agentschap Wegen en Verkeer: "Kunnen niet overal tegelijk zijn"

Op sommige plaatsen in ons land kan het nog gevaarlijk glad zijn op de wegen, na de sneeuw van gisterenavond en afgelopen nacht. "De weg ligt er momenteel glad bij en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen", zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer.

"In combinatie met negatieve wegdektemperaturen kan het hier en daar aanvriezen. Afgelopen nacht hebben we 1.800 ton strooizout gestrooid. Maar het heeft zwaar gesneeuwd, met dikke vlokken, waardoor het preventieve zout weggespoeld is. Gladheid bestrijden na sneeuwval is niet gemakkelijk, we moeten vaak twee of drie keer uitrijden en we kunnen niet overal tegelijk zijn."