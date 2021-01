Corona-uitbraken in scholen in Antwerpen en Bekkevoort, minister Vandenbroucke: "Opnieuw nadenken over rol kinderen"

Die school sloot vorige week al. Intussen telt de gemeente 52 besmettingen en 45 daarvan zijn terug te leiden tot die ene basisschool. Alarmerende cijfers, en meer nog: volgens de burgemeester zijn er intussen ook besmettingen op andere scholen. "Dat komt omdat de kinderen van de verschillende scholen in contact met elkaar komen in het weekend, via jeugd- of sportverenigingen." Daarom besliste Bekkevoort om de drie basisscholen in de gemeente te sluiten en alle leerlingen, leerkrachten én ouders al minstens drie dagen thuis te zetten. "Zo proberen we een snelle verspreiding tegen te gaan." Daarnaast worden voorlopig ook alle vrijetijdsactiviteiten stopgezet.

