3e grote uitbraak in wzc in Wichelen: "Onbegrijpelijk, we kunnen het virus maar niet buitenhouden" 

Bij het begin van de pandemie was Molenkouter een van de eerste woonzorgcentra waar het virus hard had toegeslagen. Ook in oktober was er een uitbraak in het centrum, en nu opnieuw. "Onbegrijpelijk", zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). "We testen constant en toch kunnen we het virus niet buitenhouden. Het is een zware opdoffer." Of het om de Britse variant van het virus gaat, is nog niet duidelijk volgens de burgemeester. "We vrezen er wel wat voor, maar we wachten nog op resultaten van het labo. Ik hoop dat we zo snel mogelijk antwoord krijgen."