77-jarige gepensioneerde dokter zal helpen in vaccinatiecentrum van Alsemberg bij Beersel

Dokter Lerminiaux heeft er alle vertrouwen in dat we de pandemie van het coronavirus zullen overwinnen. Hij zegt dat de jongeren nog even geduld moeten oefenen. Hij verwijst daarbij naar zijn eigen studies. "Ik heb 7 jaar geneeskunde gestudeerd in Leuven. Ik had een studiebeurs. Ik mocht niet mislukken of ik was mijn studiebeurs kwijt. Ik heb toen hard gewerkt. Ik ben in die zeven jaar in Leuven nooit op café geweest."