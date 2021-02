Leuvens 't Lampeke deelt 200 laptops uit: "Dankbaar, maar 3 laptops voor zes kinderen is te weinig" 

't Lampeke zamelde in de maanden maart en april 200 laptops in die het schonk aan 80 gezinnen in armoede. Het ging deels om nieuwe laptops ingezameld via crowdfunding en deels om tweedehands laptops geschonken door sympathisanten. Nu negen maanden na het uitdelen van de computers blijkt dat die zeer welkom en zijn sindsdien goed gebruikt zijn. Zo geeft meer dan 75 procent van de gezinnen aan dat het krijgen van een laptop echt een verschil gemaakt heeft in hun leven.