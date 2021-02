Amateurvoetbal stopgezet: "Scouting zal nu via de telefoon moeten gebeuren" 

De beslissing van het stopzetten van het amateurvoetbal heeft ook gevolgen voor volgend seizoen. "Ik kan nu niet gaan scouten, ik kan nu niemand zien spelen, dus nieuwe spelers aantrekken wordt niet gemakkelijk", zegt Bruno Versavel. "Dus is het nu gokken of we de juiste spelers zullen aantrekken. En alles zal via telefoon moeten gebeuren zonder ze bezig te zien."