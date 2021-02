AZ Groeninge gestart met vaccinatie medewerkers: "We zitten er allemaal al lang op te wachten"

AZ Groeninge is het derde ziekenhuis in West-Vlaanderen dat haar personeel kan inenten tegen het coronavirus. In het AZ Delta in Roeselare en het AZ Sint-Jan in Brugge is er vorige week maandag gestart met vaccineren. In Roeselare kregen al 180 mensen een prikje, in Brugge bijna 550.

In het AZ Groeninge krijgen vandaag 300 medewerkers een eerste inenting. Maar er wordt gehoopt dat er snel meer vaccins voor het personeel beschikbaar zijn. "We werken al een jaar in de frontlinie en we hebben die bescherming nodig", zegt Stefaan Lammertyn van het AZ Groeninge. "Dat is niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemensen. Een collega vertelde dat ze blij is dat de kans om huisgenoten te besmetten, wegvalt. Ik denk dus dat dat goed is voor de gemoedsrust van onze mensen."