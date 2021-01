Ballonvaarder getuigt over vlucht boven Brussels Airport: "Alles verlopen mét toestemming"

"We zijn zondagmorgen vertrokken in Waasmunster, met als einddoel Bastogne", vertelt ballonvaarder Bjorn Van Haver uit Putte bij Lennart Segers op Radio 2 Vlaams-Brabant. "We hadden een vluchtplan ingediend, maar onderweg zagen we dat de wind ons in de richting van de luchthaven duwde. We hingen al een hele tijd alleen in de lucht en namen contact op met de luchthaven om te vragen of we mochten dalen om over de luchthaven te vliegen. En die toestemming kregen we!"