Basisschool De Regenboog in Grimbergen opnieuw open na quarantaine

Opnieuw een schoolbel en joelende kinderen in basisschool De Regenboog in Grimbergen. Op 14 januari testten drie leerkrachten van de school positief. Omdat zij in contact waren gekomen met andere leerkrachten en leerlingen, werd er toen besloten om de school volledig te sluiten. In totaal zaten daardoor de helft van de leerkrachten in quarantaine. Alle 640 leerlingen en kleuters volgden een week afstandsonderwijs.