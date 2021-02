Basisschool Schoonderbuken verplicht mondmaskers voor vijfde en zesde leerjaar: "Preventief werken" 

Het is een opvallende maatregel in de Vrije basisschool Sint-Jozef in Schoonderbuken, Scherpenheuvel. Hoewel de school nog geen enkele uitbraak van het coronavirus heeft gekend, moeten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar er toch een mondmasker dragen. En dat heeft alles te maken met de corona-uitbraak in Bekkevoort. "Onze gemeente grenst aan Bekkevoort", vertelt directrice Nancy Vranken. "Heel wat van onze leerlingen volgen buitenschoolse activiteiten met kinderen die in Bekkevoort school lopen. Onze preventiedienst vond het dan ook raadzaam om in onze school de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker te laten dragen. Preventie is hier heel belangrijk, op deze manier proberen we besmettingen te voorkomen."