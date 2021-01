Het nieuwe "klimaatnormaal": België is 1,2 graden warmer in dertig jaar tijd en telt nu 13 vriesdagen minder

Zijn deze nieuwe klimaatnormalen dan, euh, het nieuwe normaal? Nee. “Als je me binnen tien jaar terugbelt, zal de gemiddelde temperatuur nog gestegen zijn. Op dat vlak maak ik me weinig illusies”, zegt Deboosere. “De voorbije 800.000 jaar heeft er nooit meer CO2 in de atmosfeer gezeten dan vandaag, en we pompen ze nog steeds vol. Men vergelijkt het soms met de corona-epidemie: als we nu een paar weken ons best doen, dan zijn we ervanaf. Maar voor het klimaat is de tijdschaal veel en veel groter. We zullen de inspanningen decennialang moeten volhouden, wereldwijd, om de stijging van de CO2-concentraties af te remmen. En dat maakt het zo verrekt moeilijk.”