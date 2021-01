Leger neemt nieuwe spionagesatelliet "made in Belgium" in gebruik: "We kunnen nu alles en iedereen haarscherp bekijken"

De Militaire Inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid) heeft een nieuwe spionagesatelliet in gebruik genomen. Het is uiterst zelden dat de Militaire Inlichtingendienst inkijk geeft in het werk dat ze doet.

Samen met Frankrijk en Duitsland heeft ons land een tweede van drie spionagesatellieten in gebruik genomen. Een derde satelliet wordt later gelanceerd. De satellieten maken elke 90 minuten contact met een grondstation in het Zweedse poolstation in Kiruna.