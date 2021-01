President Joe Biden schrapt verbod op transgender personen in het Amerikaanse leger

In aanwezigheid van minister van Defensie Lloyd Austin en stafchef Mark Milley ondertekende de Amerikaanse president Biden een decreet waarin staat dat "alle Amerikanen die gekwalificeerd zijn om in het Amerikaanse leger te dienen, dat ook moeten kunnen", aldus het Witte Huis in een verklaring. Met dat decreet draait Biden het verbod op de rekrutering van transgender personen in het leger, dat zijn voorganger Donald Trump invoerde, terug.