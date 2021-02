Binnenkort tweedehandswinkel met achtergelaten fietsen in Antwerpen

De stad Antwerpen laat achtergelaten fietsen opknappen door kwetsbare mensen die moeilijk werk vinden. Dat zijn twee vliegen in één klap, want de fietsen krijgen een nieuw leven en de werkzoekenden doen werkervaring op. In de loop van het jaar zal er ook een tweedehandswinkel geopend worden waar de fietsen verkocht zullen worden.