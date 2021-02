Boete voor te zware lading taarten en quiches

Eén van de chauffeurs was al bijna op het einde van zijn ronde om taarten en quiches te leveren, en toch was zijn voertuig nog veel te zwaar geladen. Hij had meer dan 200 kilo te veel bij, terwijl hij al bij 9 van de 11 geplande adressen geleverd had. Er moest een andere lichte vrachtwagen komen om het overtollige gewicht over te laden en de chauffeur kreeg een boete van 400 euro.

De politie hield ook een vrachtwagen tegen met een grote lading koffiekoeken. De chauffeur had geen vergunning om te leveren aan derden en kreeg een boete van 1.500 euro.



lees verder onder de foto