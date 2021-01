Ontdek BRUSK: de nieuwe tentoonstellingshal in Brugge die ook ontmoetingsplek wordt

Het Concertgebouw in Brugge, dat ook ontworpen werd door Robbrecht en Daem in het kader van Brugge 2002 Culturele Hoofdstad van Europa, kan volgens De Visscher gezien worden als een "startschot voor de kijk op hedendaagse architectuur in Brugge". "Toen ging het echt om een op zich staand gebouw dat eruit sprong. Hier zien we een heel hedendaagse ingreep die zich binnen het stadsweefsel aanpast. Het onderscheidt zich van de baksteenarchitectuur en heeft duidelijk de ambitie om zich in te passen in de omgeving. In Brugge wil men hedendaagse architectuur nu echt wel een plek geven. Wat dit gebouw voor de stad zal doen, is het belangrijkste, het geeft iets terug: publieke ruimte en kwaliteit."