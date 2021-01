Brussels Airlines verlengt coronavouchers tot 31 mei 2021: "De crisis duurt langer dan verwacht"

Wie bij Brussels Airlines een vlucht had geboekt in het voorjaar van 2020 en wiens vlucht werd geannuleerd wegens corona, kreeg een waardebon van de luchtvaartmaatschappij. Maar die kan je maar gebruiken tot 31 januari 2021. Ook de mensen die nog tickets geboekt hebben vóór 31 augustus 2020, moeten een nieuwe reis boeken voor 31 januari. Dat is aanstaande zondag.

Brussels Airlines beseft dat niet veel mensen nu zin hebben om na te denken over een reis. De luchtvaarmaatschappij ziet zich dan ook genoodzaakt om de waardebonnen langer geldig te maken.

Verlenging tot 31 mei

De luchtvaartmaatschappij verlengt de geldigheid met vier maanden. Klanten die een voucher hebben die dateert van een geannuleerde vlucht tijdens de eerste lockdown of die een ticket kochten voor 31 augustus 2020 mogen krijgen tijd tot 31 mei om het ticket om te boeken. Kim Daenen van Brussels Airlines legt uit hoe het precies zit. "Tot 31 augustus vorig jaar hadden we het systeem waarbij klanten een waardebon kregen als hun vlucht omwille van corona geschrapt werd. We dachten toen 'ok,we geven iedereen de tijd tot 31 januari 2021 om een nieuwe boeking te maken.' Dat leek toen ruim voldoende maar de crisis duurt langer dan gedacht. Uiteraard gaan we de termijn nu verlengen."

Iedereen die een ticket geboekt had voor 31 augustus vorig jaar, heeft nu tot 31 mei 2021 de tijd om te beslissen wat er met die waardebon moet gebeuren. "Klanten kunnen kiezen voor een andere bestemming en een andere datum. We geven de mogelijkheid om vrij te kiezen wat je ermee wil doen", aldus Daenen.

Vertrek voor 31 december 2021

Je kan de waardebon nu vier maanden langer gebruiken om een nieuwe reis te boeken. Maar de termijn waarbinnen je de reis moet maken verandert niet. Klanten die een waardebon hebben, moeten een reis plannen met een vertrek voor of ten laatste op 31 december 2021.

De Inspecteur polst bij Daenen of dat niet riskant is. Je kan nu toch nog niet inschatten of je op 31 december naar elke bestemming zal kunnen reizen? Volgens Daenen is er op dit moment geen reden om de afreisdatum aan te passen. "Laten we hopen dat we die termijn niet moeten verlengen. We hebben de regels de voorbije maanden altijd aangepast als dat nodig was. Mocht dat in de toekomst ook het geval zijn, dan gaan we dat zeker doen. Op dit moment lijkt 31 december een realistische einddatum."

Kunnen mensen die het niet zien zitten om te reizen voor het einde van dit jaar het geld van hun vouchers terug vragen? "Als je oorspronkelijke vlucht werd geannuleerd, kan je altijd je geld terug vragen. Als je vlucht niet werd geannuleerd en je hebt zelf beslist om niet te vertrekken, dan kan dat niet. Dan krijg je een tegoed dat je later kan gebruiken."

Terugbetalingen laten op zich wachten

De Inspecteur krijgt af en toe mails van luisteraars die een terugbetaling hebben gevraagd, maar nog altijd geen geld hebben terug gekregen. Tim Van Marcke uit Evergem bijvoorbeeld wacht al sinds augustus op een terugbetaling. Volgens Daenen zijn deze dossiers uitzonderlijk. Ze benadrukt dat iedereen zijn geld terug zal krijgen. "Iedereen die recht heeft op een terugbetaling zal die krijgen. Het overgrote deel van de terugbetalingen is gebeurd, maar er zijn nog een pak complexere dossiers die manueel moeten herbekeken worden. Ook die worden zo snel mogelijk behandeld, maar daar kan het iets langer duren."

Wat met boekingen na 31 augustus 2020?

Heel wat mensen boekten nog tickets na 31 augustus 2020, in de hoop dat de crisis snel zou eindigen. Zij zitten niet meer in het zogenoemde vouchersysteem. Deze klanten vallen onder het systeem van de flexibele boekingen. "Klanten die na 31 augustus geboekt hebben, hebben een flexibel ticke geboekt. Dat wil zeggen dat je constant kan omboeken als dat nodig zou zijn. Iedereen die vandaag nog tickets boekt, blijft ook in dat flexibele systeem zitten", zo zegt Daenen.

Oorspronkelijk was er sprake van om het flexibele boekingssysteem aan te houden tot eind februari maar ook die termijn zal Brussels Airlines opnieuw bekijken. "We gaan die datum verlengen. Het is nog niet zeker hoe lang maar we gaan die periode dus wel aanpassen."

Wat met nieuwe reisverbod?

Brussels Airlines had het nieuwe reisverbod voelen aankomen en speelt daar ook op in. "Zodra deze berichten in de media opduiken; beginnen reizigers hun vluchten te annuleren. We hebben dus al heel wat vluchten geannuleerd voor februari en maart en zullen ook constant in de gaten houden of er nog meer vluchten moeten worden geschrapt. Lege vluchten uitvoeren doen we uiteraard niet."

Mensen moeten nooit zelf contact opnemen met Brussels Airlines om te checken of hun vlucht doorgaat of niet. Als je je gegevens heb doorgegeven aan de luchtvaartmaatschappij zullen ze je zelf contacteren als je vlucht wordt geschrapt. Ook op de website kan je altijd alle info over je vlucht vinden.