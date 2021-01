Zwitsers-Europese ruimtetelescoop CHEOPS onthult uniek planetair systeem

In het TOI-178 systeem is de resonante beweging veel complexer aangezien er vijf planeten bij betrokken zijn, die een 18:9:6:4:3 patroon volgen. Terwijl de tweede planeet van de ster (de eerste van het patroon) 18 draaiingen voltooit, voltooit de derde planeet van de ster (tweede van het patroon) negen draaiingen, enzovoort.



Hoewel de planeten in het TOI-178 systeem op een zeer ordelijke manier rond hun ster draaien, volgen hun dichtheden geen bepaald patroon. Een van de exoplaneten, een dichte, aardse planeet zoals de onze, ligt vlak naast een even grote en pluizige planeet - zoals een kleine Jupiter, en daarnaast ligt een planeet die erg op Neptunus lijkt.

"Dit is niet wat we verwacht hadden, en het is de eerste keer dat we zo'n opstelling in een planetenstelsel waarnemen", zegt Adrien Leleu van de Universiteit van Bern en Genève. "In de weinige systemen die we kennen waar de planeten in dit resonantieritme ronddraaien, nemen de dichtheden van de planeten geleidelijk af naarmate we ons verder van de ster verwijderen, en dat is ook wat we op grond van de theorie verwachten."