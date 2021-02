Coronabesmetting bij brandweer Vilvoorde: "Toont aan dat snellere vaccinatie brandweer nodig is"

Dit incident toont aan dat ook de brandweer niet gespaard blijft van corona. "Maar we zijn nog niet meteen aan de beurt voor vaccinatie", weet Habils. "We zijn dan ook vragende partij voor een versnelde vaccinatie. Tenslotte komen wij door onze ritten met de ziekenwagens geregeld in contact met coronapatiënten. En ondanks alle voorzorgen zitten we soms in groepen samen, bijvoorbeeld met zes in de autopomp. Dat is dan wel met mondmasker, maar het blijft een kleine ruimte", aldus Habils.