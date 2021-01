Drie jaar cel voor slotenmaker die bejaarde man voor bijna 400.000 euro oplichtte

Het slachtoffer contacteerde de slotenmaker in mei 2019 nadat hij zich had buitengesloten. De slotenmaker, een twintiger uit Den Haag, zag tijdens de interventie dat de bejaarde man veel cash geld in huis had. Hij bleef de man in de maanden daarna contacteren en hij kon hem nog 27 keer overtuigen om geld te geven. In totaal ging het om 398.000 euro.

De rechter in Turnhout veroordeelde de slotenmaker voor oplichting van een kwetsbaar persoon. De twintiger krijgt drie jaar cel waarvan één met uitstel en een boete van 16.000 euro.