Meer dan twee weken na explosie goudmijn China: "9 mijnwerkers dood aangetroffen", dodental loopt op tot 10

In de Chinese goudmijn in Yantai, in de oostelijke provincie Shandong, heeft de ontploffing op 10 januari de uitgangsladder en het communicatiesysteem beschadigd waardoor er geen contact mogelijk was met de mijnwerkers. In totaal zaten 22 mijnwerkers vast op honderden meters diepte. De hulpdiensten konden gisteren 11 mijnwerkers uit hun hachelijke positie bevrijden, nadat ze twee weken in de mijn hadden vastgezeten. Een van hun collega’s was overleden.