Eerstejaarsstudent Felix Coens: "Ik heb het verdomd lastig en het enige wat ik wil is een doel om naar te streven"

We zitten allemaal met een rotgevoel, we hebben de gewoonte om dat op te kroppen. Sociale media dwingen ons elke dag om de beste versie van onszelf te zijn. Een versie die niet realistisch is. We praten daar niet over, dat is niet hoe we zijn, we reageren het af op anderen. Mensen worden zot en iedereen begint met de vinger te wijzen naar elkaar. Alles is wel iemand zijn schuld en op een of andere manier slagen we er niet in om echt te beseffen dat het voor niemand gemakkelijk is en dat we hier gewoon samen inzitten.